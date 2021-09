Elon Musk en Grimes uit elkaar na een relatie van 3 jaar

Muziek Night of the Proms komt met speciale editie voor de zorgsector

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2021 gaat in het Sportpaleis in Antwerpen de 'Dankeditie voor de zorg' van Night of the Proms door. Met dit evenement wil de Vlaamse overheid samen met Night of the Proms, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen en GZA Ziekenhuizen alle Vlaamse zorgmedewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de coronapandemie.