Élodie Ouédraogo open over haar familie en haar lichaam: “Voor de lockdown kwam onze zoon vaak op de laatste plaats” SDE

27 juni 2020

13u39

Bron: Joe 2 Showbizz Zaterdag was niemand minder dan voormalig atlete Élodie Ouédraogo (39) te gast in ‘Het Heilig Huis Van Hanssen’ op radiozender Joe. Aan presentatrice Evi Hanssen (41) vertelde ze onder meer over haar relatie met Jeroom (43), hoe ze naar haar eigen lichaam kijkt en over zoontje Remus.



Zo vertelt Élodie over het begin van haar relatie met cartoonist Jeroom. “We hebben elkaar ontmoet op een Humo’s Pop Poll en hebben daar de hele avond lang zitten praten", herinnert ze zich. “Ken je dat gevoel, dat je vergeet dat er mensen rondom jou staan en dat je maar blijft babbelen en geen afscheid wil nemen? Zo was dat bij ons. Nadien hebben we zo’n twee maanden via Facebook gebabbeld. We durfden zelfs niet af te spreken omdat het toen zo leuk was en we bang waren dat het in realiteit alleen maar kon tegenvallen. Maar dat was dus het begin van Jeroom en Élo.”

Ondertussen zijn ze gelukkig verloofd en hebben ze samen een zoontje, Remus. “Hij is echt mijn beste vriend", zegt de voormalige atlete over haar verloofde. “We hebben beiden het gevoel dat we iemand hebben gevonden die we nooit gaan kunnen houden, daarom blijven we zoveel moeite doen voor elkaar.”

Dat hij behoorlijk wat steken uitdeelde toen ze deelnam aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, waar hij jurylid is, was geen verrassing. “Wij zijn thuis ook zo”, lacht ze. “Maar wat veel mensen niet weten: hij doet dat vooral op tv, als hij Jeroom is. Maar thuis is hij heel vaak het omgekeerde. Ik ben veel brutaler dan hij, ik zal veel gemakkelijker met hem lachen dan omgekeerd. Als de camera uit is, is hij een heel rustige, bijna introverte man. Heel veel mensen schrikken daarvan. In ‘De Slimste Mens’ vergroot hij gewoon uit wat er in hem zit.”



Evi neemt Élodie tijdens het ontbijt ook even mee naar de spiegel: “Ik ben veel zelfzekerder dan tien jaar geleden", zegt die. “Als topsporter heb je sowieso een lijf dat heel scherp staat en gespierd is. Dat hoeft niet meer voor mij. Ik had dan ook niet veel moeite met mijn ‘post sportlichaam’. Ik mocht wel wat zachter zijn, wat minder gespierd. Maar toen ik mijn zoon had gekregen, was dat toch nog iets anders. Dan had ik een mama-lichaam. Vooral het feit dat de conditie die ik daarvoor had weg was, dat vond ik moeilijk om te aanvaarden. Dat is ook de reden waarom ik heel hard wil sporten, om mij fit te voelen.”

Dat haar lichaam ouder wordt, daar heeft ze meestal weinig moeite mee. “Er zijn dingen waarvan ik weet ‘dat gaat echt niet beter worden’, dus dan steek ik er ook geen energie meer in", zegt Élodie. “Toen ik vroeger twee kilo bijkwam, was dat er meteen terug af, en nu is dat 4 weken sporten om dat eraf te krijgen. Je kunt niet meer eten wat je wil, niet meer drinken wat je wil.”



Ook zoontje Remus komt aan bod. De lockdownmaatregelen zorgden ervoor dat de drukbezette Élodie en Jeroom op een andere manier met hem om moesten gaan, geeft ze toe. “Wij waren altijd druk bezig en ineens zaten wij met Remus thuis. Normaal gezien zit hij in school en daarna gaat hij naar de opvang. Wij zien hem vaak pas tegen half zes à zes uur ‘s avonds. Wij dachten: hoe gaan we dat doen? Zoveel weken alleen met hem zijn? Maar eigenlijk hebben wij de tijd van ons leven gehad. We zijn elke dag gaan wandelen, gaan fietsen, gaan lopen. Alleen is hij nu wel verslaafd aan Pokemon”, lacht ze.

“Hij wordt vijf jaar en we hebben ons fantastisch goed geamuseerd" klinkt het dan ook. “Ikk ben eigenlijk wel wat bang om terug in die ratrace van het normale leven te stappen, omdat ik besef dat dat erover was, dat het te veel was. Nooit eens kunnen zeggen: nu is het tijd voor het gezin, nu ga ik eens een tijdje niets doen. Dan denk je soms: hij stond zo vaak op de laatste plaats, terwijl dat eigenlijk niet moest.”

‘Het Heilig Huis van Hanssen’, zaterdag van 10 tot 12 uur op Joe

