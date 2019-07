Elly’s Spaanse B&B kwam er snel nadat ze kanker overwon: “Sinds die vreselijke ziekte besef ik hoe kort het leven is” MVO

04 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Elly (53) en haar partner Erik (52) uit ‘Met Vier In Bed’ lieten het jachtige Vlaanderen achter zich en runnen nu B&B Jetizo, op een uurtje rijden van Valencia. ‘Hier leven wij op ons eigen ritme, zonder stress.’ Maar ook ver weg van hun drie kinderen.

Elly had een eetcafé in Lanaken, Erik reed met zijn toeristenbus door Europa. ‘Elke nieuwe bus wordt altijd gedoopt bij een lokaal café’, zegt Erik. ‘En zo leerde ik tien jaar geleden Elly kennen. Bij mijn bus kreeg ik een nieuwe vrouw.’ (lacht)

Samen hoopten ze ooit hun gemeenschappelijke droom waar te maken: een eigen B&B runnen in Spanje. ‘Na twee zware rugoperaties heb ik mijn zaak verkocht en ging ik aan de slag in een hotel’, vertelt Elly. ‘Maar dan kreeg ik borstkanker. Toen ik die vreselijke ziekte overwon, is alles in een stroomversnelling gekomen. Ik besefte hoe kort het leven is en dat -dromen dus maar beter nú gerealiseerd worden.’

Oude dag

Het koppel koos bewust voor Spanje. ‘Het gaat er hier los aan toe en het is hier erg rustig’, zegt Elly. ‘Spanje heeft ons nog geen seconde teleurgesteld. Iedereen is zo lief, mensen nemen hier nog tijd voor elkaar. En intussen spreken we al een aardig mondje Spaans. Dat vind ik niet meer dan normaal, je moet wel je best doen om je te integreren. Wij gaan hier sowieso onze oude dag slijten.’

Altijd welkom

Erik en Elly hebben allebei kinderen uit hun vorige relatie. ‘Eriks dochter Jessica (29) en zoon Tim (25) zijn getrouwd, hebben een eigen huis en een gezin in Vlaanderen’, aldus Elly. ‘Ik zie hen niet snel naar Spanje verhuizen. Mijn dochter Zoë (17) woont bij haar papa, ook in Vlaanderen. Maar ze zijn hier altijd welkom, natuurlijk. We hebben plaats genoeg. Jetizo, de naam van onze B&B, vormden we met de eerste twee letters van hun namen. Erik en ik vliegen vaak over en weer om de kinderen te zien. Van Valencia naar Maastricht, dat is dicht bij Lanaken. Heel handig!’