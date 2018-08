Ellie Martha Penxten (5) steelt de show tijdens háár nummer op de Radio 2 zomerhit DBJ

13 augustus 2018

09u20

Bron: VRT 2 Showbizz Ellie Martha, de vijf jaar oude dochter van Regi Penxten (42) en Elke Vanelderen (40), stal zondag de show tijdens de Radio 2 zomerhit. De kleuter danste de pannen van het dak tijdens het nummer dat haar vader voor haar schreef.

De twee grote favorieten op de prijs van Radio 2-zomerhit waren Niels Destadsbader en Regi. Destadsbader ging met de felbegeerde prijs naar huis, maar het was Ellie Martha, de dochter van Regi en Elke Vanelderen, die de show stal op het podium in Blankenberge.

Tijdens het nummer dat haar vader voor haar schreef, danste ze vrolijk mee op het podium en in een interview achteraf had ze de lachers op haar hand. "Ik ben vijf jaar, maar dat had ik daarstraks al gezegd", zet ze interviewer Showbizz Bart op zijn plaats. Wanneer die nadien vraagt om een stukje van haar nummer te zingen, doet ze dat zonder verpinken.