Ellen Verhulst over haar relatie met Gert: “We waren beiden oud genoeg om dat slippertje een plaats te geven”

Ze is nu ruim twee jaar officieel mevrouw Verhulst. Maar moederen over Gert, z’n kinderen Viktor en Marie en de intussen bejaarde honden Leo en Marcel doet Ellen Callebout al sinds 2007, toen zij en de Studio 100-baas voor elkaar vielen. Al die jaren bleef ze het liefst op de achtergrond, tot we haar vorig jaar in ‘De Verhulstjes’ in haar habitat in Oostduinkerke wat beter leerden kennen. En ook in de nieuwe reeks vanuit Le Moulin, de uitvalsbasis van de familie Verhulst in Saint-Tropez, is ze er uiteraard bij.