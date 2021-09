Ellen Verhulst over haar honden Leo en Marcel: "Ze hebben de deuren in ons huis in Frankrijk kapot gekrabt"

Showbizz Olga Leyers is al twee jaar plusmama: “Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat ik kinderen wil”

4 september Olga Leyers (23) voelt zich gelukkiger dan ooit. De jongste dochter van Jan Leyers begint binnen enkele weken aan haar laatste jaar rechtenstudies en heeft haar eigen kledingcollectie. Maar haar grootste geluk is ongetwijfeld haar vriend Giancarlo Angeletti, haar ‘ideale man’. “Giancarlo leert me om me niets aan trekken van wat anderen van me denken", vertelt ze aan Het Nieuwsblad.