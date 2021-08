Ellen Pompeo heeft naast ‘Grey’s Anatomy’ geen verdere acteerplannen: “Het is meer iets voor de jeugd”

CelebritiesIedereen kent Ellen Pompeo (51) van haar rol als Meredith Grey in de ziekenhuisserie ‘Grey’s Anatomy’ en als het van de actrice afhangt, blijft het daar ook bij. In een recent interview maakte Pompeo duidelijk dat ze in de toekomst wellicht niet meer in de huid van andere personages zal kruipen. “Ik heb niet heel veel zin om mijn acteercarrière nog verder te zetten.”

Voorlopig is het einde van ‘Grey’s Anatomy’ nog niet in zicht, maar wanneer Grey Sloan Memorial officieel zijn deuren sluit, stopt ook Ellen Pompeo met acteren. Of dat liet de actrice toch uitschijnen in haar gesprek met de ‘Ladies First’-podcast van Laura Brown. “Ik zeg niet dat ik nooit meer zal acteren, maar de kans zit er dik in. Ik ben gewoon niet heel enthousiast over mijn verdere acteercarrière.”

“Ik heb geen honderden rollen gespeeld, maar ik heb wel het gevoel alsof ik het allemaal al gedaan heb. De hele tijd in loges zitten, opnames op verschillende locaties,... Ik heb geen zin om nog tot elf uur ‘s avonds te zitten wachten tot er een regisseur op mijn deur komt kloppen om te zeggen dat het tijd is om scène in te blikken of om mij te vertellen wanneer ik mag gaan eten. Het is gewoon meer iets voor de jeugd.”

Interesse in de zakenwereld

Het is bovendien niet de eerste keer dat Pompeo het heeft over haar toekomstplannen. In 2018 vertelde ze al aan Entertainment Weekly dat ze op zoek was naar iets anders. “Ik ga nog geen officiële uitspraak doen over mijn verhaallijn in de serie, maar ik heb wel het gevoel alsof we de meeste verhalen al verteld hebben.” Ellen Pompeo speelt inderdaad al zeventien seizoenen mee in ‘Grey’s Anatomy’, maar in de afgelopen jaren was ze steeds voorzichtig over de toekomst van de reeks. “Dit jaar zou het weleens het einde kunnen zijn”, zei ze in oktober vorig jaar. Al bleek er toch nog meer in te zitten, want in mei raakt het nieuws bekend dat er een achttiende seizoen komt van ‘Grey’s Anatomy’.

Wat Ellen Pompeo dan wél wil doen als ze stopt met acteren, weet ze nog niet, maar ze heeft wel een grote passie voor de zakenwereld. “Ik wil graag in iets investeren of iets opstarten. Dat is een onderwerp waar ik erg enthousiast over ben en ik kijk er alvast naar uit om mijn hersenen op een andere manier te gebruiken.”

LEES OOK: