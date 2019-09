Ellen Dufour wordt al jaren doodverklaard: “Machteloos, zo voel ik mij” MVO

10 september 2019

12u00 0 Showbizz Ellen Dufour is gezond en wel, toch wordt ze op het internet al jaren onterecht doodverklaard. Hoe dat komt is het duidelijk, maar het gaat in ieder geval om fake news. Jammer genoeg kan ze er weinig aan doen om het tegen te houden. “Machteloos, zo voel ik me.”

We horen steeds vaker dat er nepnieuws over bekende Vlamingen de wereld in wordt gestuurd. Ellen Dufour is de vrouw die dat al het vaakst meemaakte. Tien jaar geleden gebeurde het voor het eerst, en nu worden haar familieleden soms nog belaagd met steunbetuigingen die eigenlijk niet aan de orde zijn. Deze maandag verschenen er alweer dergelijke berichten op sociale media: “Ellen Dufour, presentatrice van de ‘Kids Top 20' is dood.”

Het begon allemaal door de Facebook-pagina ‘RIP Ellen Dufour’, die vele fans van de Big Brother-winnares deed geloven dat Ellen wel degelijk was overleden. Ze is klacht gaan neerleggen bij de politie, maar die kunnen weinig doen aan berichten die zich verspreiden via het internet.

“Onder andere op een forum verscheen dat ik in een auto-ongeval om het leven was gekomen. Het houdt maar niet op”, zei ze daar al over in Dag Allemaal.

“Machteloos... Zo voel ik mij bij het zien van dergelijke valse berichten”, schreef ze zopas op Instagram, waar ze ook één van de bewuste screenshots deelde. “Ik krijg er zelfs een slecht gevoel door ten aanzien van mensen die echt afscheid moeten nemen van hun geliefden.”