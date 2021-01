Ellen Dufour werd 20 jaar geleden winnares van ‘Big Brother’: “Ik had me als grap ingeschreven, met heel onnozele antwoorden”

Big Brother is back! De moeder van alle realityshows, waarin wildvreemde mensen honderd dagen opgesloten worden in een huis en 24/7 bekeken en beoordeeld worden door de kijker, is terug. Op VIER dit keer, en met Peter Van de Veire als presentator. Wie zeker weleens zal kijken, is Ellen Dufour, de Limburgse die twintig jaar geleden de tweede editie van Big Brother won. “Ik ben heel benieuwd wat het gaat geven”, zegt Ellen. “Het is toch een ander tijdperk nu, met de sociale media. Kritiek geven op iemand is zo makkelijk geworden... Daar hou ik mijn hart voor vast. Je moet verdomd stevig in je schoenen staan om dat te verdragen.”