Ellen DeGeneres verliest één miljoen dollar aan verkoop luxeflat Ellen DeGeneres mag dat één van ’s werelds meest succesvolle talkshowhosts zijn, niet alles wat ze aanraakt verandert in goud.

KD

12u14

Bron: Daily Mail 0 EPA Ellen DeGeneres (L) en Portia de Rossi

De 58-jarige Ellen en haar echtgenote Portia de Rossi (44) verkochten hun appartement in Los Angeles voor 5,85 miljoen dollar (zo'n 4,9 miljoen euro). Dan is meer dan één miljoen dollar (834.000 euro) minder dan verwachtten ervoor te krijgen. Nu, het koppel zal er geen boterhammetje minder om eten. Portia heeft zo'n 17 miljoen euro op haar bankrekening staan, Ellens fortuin wordt geschat op meer dan 300 miljoen euro.

Strandhuis bedreigd

Door de branden die Californië al weken teisteren, konden Ellen en Portia de eindejaarsdagen niet zoals gepland vieren in hun strandhuis in Montecito. Het vuur was zo dicht genaderd dat ze in allerijl moesten ontruimen. De strandvilla wordt weldra ook verkocht. Ellen kocht een nieuw huis in de buurt, vlak naast dat van concurrente Oprah Winfrey.

RV

RV

RV