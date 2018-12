Ellen DeGeneres (60) overweegt te stoppen met show Redactie

12 december 2018

19u47

Bron: AD.nl 3 Showbizz Ellen DeGeneres, sinds 2003 de host van The Ellen Degeneres Show, stopt na 2020 mogelijk met haar programma. Dat zegt ze in de New York Times. Recent verlengde ze het contract van haar beroemde show tot 2020, maar dat was geen uitgemaakte zaak, zo geeft de 60-jarige comédienne toe.

Een belangrijke rol in het besluit speelt Ellens vrouw, actrice Portia de Rossi (46). Zij hoopt dat Ellen op den duur stopt. ”Ik vind dat ze zo'n geweldige actrice en stand up comediénne is, dat ze de talkshow niet nodig heeft om haar creativiteit te uiten.’’ Op 18 december lanceert Ellen op Netflix haar eerste stand-up special in 15 jaar.

Aan de andere kant krijgt Ellen van haar broer Vance het tegenovergestelde advies. Hij gelooft dat haar positiviteit hard nodig is ‘in dit Trump-tijdperk’. Hij noemt zijn zus een "verenigende kracht" voor de Verenigde Staten.

Hoe het verdergaat, is afwachten. Het contract van de show loopt in ieder geval nog twee jaar door. Daarna zou Ellen graag in een film spelen, vertelt ze. Het liefst als ‘een onaantrekkelijk personage’.