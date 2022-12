Ellemieke Vermolen heeft haar boek klaar: “Het was een emotionele rollercoaster, maar wat een mooie reis”

LiteratuurIn augustus maakte de ex-vrouw van topchef Sergio Herman (52), Ellemieke Vermolen (46), bekend dat ze een bijzonder openhartig boek gaat schrijven. Geen enkel onderwerp was taboe. Het verlies van haar zoontje, die overleed vlak voor zijn geboorte, én haar scheiding werden in de bundel neergepend. Op Instagram maakt ze nu bekend dat het creatieve proces stilaan op zijn einde loopt. “Ik heb veel gehuild", klinkt het emotioneel.

Het nieuwe boek van Ellemieke Vermolen is in aantocht. De uitgeverij True Colors Publisher lichtte in augustus alvast een tipje van de sluier op: “Ze gaat een bijzonder en openhartig boek schrijven over hoe je weer terugkomt in je kracht na verlies. Ze vertelt het verhaal over haar zoontje dat ze verloren is vlak voor de geboorte en haar scheiding.”

Nu lijkt het moment eindelijk daar. Ellemieke deelt een emotionele boodschap op Instagram. “Mijn schrijfproces komt langzaam tot een einde. Het was een emotionele rollercoaster. Wat een mooie reis”, schrijft ze. “Ik heb veel gehuild, tranen van verdriet, gemis, maar ook van dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag gaan delen met jullie. Dit is mijn zielsmissie.” Ze kijkt erg uit naar de lancering van haar boek. “Het voelt zo goed. Ik weet dat ik met mijn boek jou straks (weer) in je kracht krijg. Verlies is een periode van rouw, onmacht, accepteren, loslaten en vergeven.” De pre-sale van haar boek gaat van start vanaf 15 december.

(Lees meer onder de Instagrampost)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gebroken huwelijk

Begin januari 2021 raakte bekend dat chef-kok Sergio Herman en de Nederlandse tv-ster Ellemieke Vermolen een punt gingen zetten achter hun huwelijk, en dit na een relatie van dertien jaar. Over de reden van de breuk werd verder niets prijsgegeven. Begin 2022 vertelde Ellemieke in een podcast ‘30 Minuten Rauw’ wel dat er echter geen sprake is van kwaad bloed tussen de twee, sterker nog. “Ik hoop dat hij gelukkig is en blijft, dat gun ik hem echt.”

Samen kreeg het voormalige koppel drie kinderen: zonen Noah, Zenna en sterrenkindje Josha. Die laatste overleed vlak voor de geboorte. Uit een eerder huwelijk heeft Sergio Herman nog twee kinderen: Moon en Boy.

KIJK. Ellemieke Vermolen praat over scheiding met Sergio Herman.

Lees ook: