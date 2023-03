Ellemieke Vermolen, ex van Sergio Herman, is weer klaar voor de liefde: “Ik ben er wel aan toe”

Showbits De vreemde ontbijtge­woon­ten van Janine Bischops bij ‘Familie’: “De schmink­sters moeten er van kokhalzen”

21 jaar Jenny in ‘Thuis’ en nu ook al vijf jaar Brigitte in ‘Familie’, actrice Janine Bischops kan ons verklappen in welke soap ze het liefst meespeelt. En zo blijkt: ze heeft het wel voor de strenge mama van Lars, een rol die een tijdje geleden wat uitdunde. “Ik heb echt geweend omdat ik dacht dat ze mij eruit zouden schrijven. Maar voor Brigitte sterft, hoop ik toch dat ze nog eens een lief krijgt”, vertelt Janine. In deze nieuwe Showbits heeft ze het onder meer ook over haar rare ontbijtgewoonten en haar rituelen op de set.