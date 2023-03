Ellemieke Vermolen, ex van Sergio Herman, deelt foto van stilgeboren zoontje: “Dankbaar dat ik je verhaal mag delen”

ShowbizzEllemieke Vermolen (46), schrijfster en de ex van chef Sergio Herman (52), heeft op Instagram een foto gedeeld van haar stil geboren zoontje. Ze vertelde eerder al openhartig over het verlies van haar kindje, maar in haar nieuwe boek krijgen we hem ook voor het eerst te zien.

“ Meet Josha”, schrijft ze bij de foto. “Vandaag is het jouw dag lieve Josha, 6 jaar geleden werd je stil geboren. Je werd op mijn borst gelegd, ik telde je vingers en je teentjes zoals een moeder doet als ze voor het eerst haar kindje vasthoudt. Op deze dag krijg jij na 6 jaar een gezicht. Vandaag sturen wij ons verhaal de wereld in met ons boek. Jouw cadeau aan mij en mijn cadeau aan jou. Inderdaad ik zie het als een “cadeau”. Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal mag delen. Deze dag vier ik met mijn jongens met taart en champagne. Dat gaan we doen vandaag. Van mijn naar jouw hart. In liefde en licht."

Nieuwe liefde

Ondanks haar grote verlies staat Ellemieke positief in het leven. Naar eigen zeggen is ze zelfs klaar voor een nieuwe liefde, na haar scheiding. “Ja natuurlijk ben ik daar klaar voor”, zo zegt de Nederlandse in een gesprek met RTL over een mogelijke nieuwe relatie. “Ik ben er wel aan toe. Het lijkt me heerlijk om weer verliefd te worden, maar ik ben niet op zoek. Ik trek het aan, zo zeg ik altijd. I don't chase, I attract. Dus, ik geloof er absoluut in dat dat helemaal goed gaat komen.”

Vermolen, die zopas haar eigen boek klaarheeft waarin ze vertelt over de ups en downs in haar leven, scheidde in 2021 van chef-kok Sergio Herman. Die laatste komt ook regelmatig in ons land op tv. Ze waren dertien jaar samen, en over de reden van de breuk werd niets bekendgemaakt.

Samen kreeg het voormalige koppel drie kinderen: zonen Noah, Zenna en sterrenkindje Josha. Die laatste overleed vlak voor de geboorte. Uit een eerder huwelijk heeft Sergio Herman nog twee kinderen: Moon en Boy.

