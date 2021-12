Ellemieke Vermolen blikt terug op scheiding: “Sergio was zo vaak weg, er is niet veel veranderd”

ShowbizzEllemieke Vermolen (45) heeft haar hart laten spreken op de Nederlandse televisie. Ze was te gast in het programma ‘5 Days of Christmas’ - waarin kerst met bekende Nederlanders wordt gevierd - en blikte er openhartig terug op de moeilijke maanden die ze achter de rug heeft. Vermolen en haar ex-man Sergio Herman (51) kondigden begin januari hun scheiding aan na 13 jaar lief en leed.

Ondanks wat er allemaal is gebeurd, gaat het goed met Ellemieke. Sinds haar scheiding nam ze haar koffers en verhuisde ze samen met haar twee zoons Noah en Zenna naar Knokke. En ze is niet van plan om daar snel weer te vertrekken: “Ik blijf daar voorlopig. Het is zo fijn wonen”, vertelt ze. “Ik woon vlakbij het strand en als ik met mijn auto langs de dijk rijd, heb ik het gevoel dat ik op vakantie ben in mijn eigen dorp.”

Ondertussen maakt Vermolen zich volop op voor de feestdagen. In België kennen we in tegenstelling tot Nederland géén officiële tweede kerstdag, maar dat vindt Ellemieke prima. “Dat scheelt. Ik heb altijd één dag met mijn gezin, dat vind ik wel prettig. Maar ik ben niet zo iemand van tradities. Ik ben eigenlijk heel erg van ‘let it go’ en ik zie het wel. Heel veel mensen hebben ‘we moeten, we moeten, we moeten’. Ik moet helemaal niks en doe waar ik zin in heb.”

Ook de sfeer en kerstversiering ten huize Vermolen komt even aan bod: “Als we in Parijs zijn, of in Londen, dan vind ik het heel leuk om daar iets van mee te nemen”, zegt Ellemieke. “Dus we hebben een boom met heel veel geschiedenis erin. Een croissantje, flesje cola, sushi hangt erin. Maar het geheel past bij elkaar.”

‘Heel hechte band’

Wanneer haar kinderen ter sprake komen, hoeft de Nederlandse niet lang na te denken. “Die is altijd heel hecht geweest, omdat we altijd al met z’n drieën waren”, reageert ze op de vraag hoe de band met haar zonen is. “Ook vóór mijn scheiding al. Sergio was zo vaak weg, dus in dat opzicht is er niet veel veranderd. We zijn gewoon een heel goed team geworden. En nu zijn ze ook wel op een leeftijd dat ze zeggen, als ze naar hun papa gaan: ‘Maar mama, dan ben jij alleen. Zal ik thuis blijven?’ Dat ze zo nadenken over je.”

Volgens Ellemieke uit die hechte band zich op verschillende manieren binnen het gezin. “Wij kunnen echt alles bespreken. De geboorte van je kinderen, je trouwdag, het verlies van mijn kind en de scheiding”, geeft ze aan. “Je hoogte- en dieptepunten, daarin wordt het gevoel met je dierbaren het hechtst. Dat maakt dan wel je band bijzonder, sterker eigenlijk.”Ellemieke werd ook even emotioneel wanneer ze plots een verrassing kreeg in de studio: drie kerstballen met de initialen ‘N’ (voor Noah), ‘Z’ (voor Zenna), en ‘J’ (voor Josha, haar overleden zoontje, red.). “Je bent moeder van drie kinderen”, zei de presentatrice. Waarna Ellemieke reageerde: “Ja, dat ben ik zeker. Je ontroert me...”

Wat voorafging...

Ellemieke en haar ex-man Sergio Herman kondigden begin dit jaar, in januari, hun scheiding aan. De twee waren 12 twaalf jaar getrouwd en vormden in totaal 13 jaar lang een koppel. Samen kregen ze drie kinderen: zonen Noah, Zenna en Josha, maar die laatste overleed vlak voor de geboorte.

