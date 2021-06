Ellemieke Vermolen blijft positief na scheiding met Sergio Herman: “Het einde van een relatie is niet het einde van de wereld”

Twee opties

Volgens Vermolen is het einde van een relatie bovendien niet het einde van het leven. “We blijven ook papa en mama voor onze kinderen”, vervolgt ze. “In het belang van hen moeten we onze trots opzij zetten. Dat is het allerbelangrijkste. Zij moeten er zo weinig mogelijk last van hebben.”

Bikinishoot

Deze week poseert Ellemieke ook in bikini in het magazine LINDA. Een leuke ervaring, maar niet voor herhaling vatbaar, klinkt het op sociale media. “Ik ben heel trots. Mezelf bloot geven doe ik niet graag, dus dit was ook de laatste keer. Letterlijk en figuurlijk”, schrijft Ellemieke bij enkele prachtige foto’s. In het interview zelf vertelt ze dat achter haar sexy blik heel wat verdriet schuilgaat. “Het verlies van mijn zoontje Josha aan het einde van de zwanger­schap en mijn scheiding zijn verdrietige, traumatische ervaringen”, vertelt ze tijdens het interview. Maar ze is niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten. “Als het leven je citroenen geeft, moet je limonade maken – ik sta in het leven met open ogen en armen.”