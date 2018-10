Ellemieke, de echtgenote van Sergio Herman, brengt emotionele post over verlies zoontje TK

12 oktober 2018

07u33 2 Showbizz Ellemieke Vermolen, de vrouw van sterrenchef Sergio Herman, heeft in een pakkende post op Instagram de dood van haar zoontje Josha herdacht. Het kindje overleed in maart 2017 vlak voor de geboorte.

"Elk jaar wordt er van 9 t/m 15 oktober internationaal aandacht gevraagd voor babysterfte. In deze week herdenken ouders en familieleden het korte bestaan van alle baby’s die gemist worden", schreef Ellemieke op Instagram. "De week wordt afgesloten op 15 oktober: ouders en naasten over de hele wereld branden om 19:00 uur (plaatselijke tijd) een kaarsje. Zo ontstaat er wereldwijd een golf van lichtjes en liefde voor de baby’s die zo intens worden gemist. Ik ben mama van een Engeltje, Josha. Het gemis went nooit, alleen wordt de stekende pijn milder."

Josha was het derde zoontje van Ellemieke en Sergio, naast Noah en Zenna. De tv-kok vertelde vorig jaar dat het hartje van de baby bij een van de laatste controles plots niet meer klopte. "Die dag dat Ellemieke me belde met het nieuws zal ik nooit meer vergeten. De eerste veertien dagen na de bevalling kwam ik zonder slaappil de nacht niet door", klonk het. Hij besefte dat het voor Ellemieke nog honderd keer erger was. "Zij heeft hem in haar buik gevoeld, zij heeft helemaal naar dat ene moment toegeleefd. Misschien wil ze er zelf ooit nog eens over praten, maar ik vind het moeilijk om dat voor haar te doen. We zullen hier uiteindelijk sterker uit komen. Ik maak me niet meer druk over kleine dingen, zoals wat de mensen over me zeggen. Ondanks alles zijn we zeker dat het geluk ons nooit in de steek zal laten."