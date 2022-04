Ella Leyers wordt nieuwe host van 'De ideale wereld’: "Slim, grappig, gevat: de ideale presentatrice”

Ella Leyers werkt ondertussen al twee jaar mee aan het satirische actuaprogramma. Zo mocht ze zichzelf onder meer de sidekick van Jan Jaap noemen. Daarnaast maakte Ella in de afgelopen jaren al tientallen hilarische filmpjes, en toonde ze haar humoristisch talent ook in de meest populaire DIW-videoclip op Facebook. De sketch ‘Sinds ik elke dag drink’ bereikte online bijvoorbeeld maar liefst 1,5 miljoen mensen. Voor Lotte Vermeir, netmanager van Eén en Canvas, is Ella Leyers dan ook de perfecte opvolgster van Jan Jaap. “Ze is een van de slimste mensen ter wereld en bovendien grappig, gevat en vlot. Ze volgt de actualiteit als geen ander.”

Voor Ella Leyers zelf is het alvast een kans die ze niet wil missen. “Ik amuseer mij al twee jaar als actrice bij ‘De ideale wereld’, dus toen ze mij vroegen om ook te presenteren, wist ik waar ik terecht zou komen. Dan heb ik mezelf de vraag gesteld: “Als ik het niet doe, zal ik dan jaloers zijn op mijn vervanger” Het antwoord was ja, en dus ben ik gesprongen.” Dat Jan Jaap na dit seizoen zou stoppen als host, werd eerder al meegedeeld. Op donderdag 5 mei neemt hij met een gerust geweten afscheid van ‘De ideale wereld’. Jan Jaap heeft namelijk alleen maar lovende woorden over zijn opvolger. “Ik ben zeer vereerd dat één van de grappigste mensen die ik ken de fakkel van ‘De Ideale Wereld’ gaat overnemen. Ella kan met haar stijl en ideeën de show weer een andere kant op schoppen en dat lijkt me heel gezond. Ik denk dat we een serieuze stap zetten richting ideale wereld.”