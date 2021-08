Ella Leyers werd door Dennis Black Magic gevraagd voor rol in ‘Zillion’

ShowbizzDeze week in HUMO vertellen Ella Leyers (32) en Anemone Valcke (30) meer over hun rol in de nieuwe Streamz-serie ‘Storm Lara’. Maar ook over hun dromen en angsten én vreemde voorstellen. Zo werd Ella ooit gecontacteerd door Dennis Black Magic.

In het interview in HUMO tussen Ella Leyers en Anemone Valcke worden er geen onderwerp uit de weg gegaan. Ook over de zaak rond sportjournalist Eddy Demarez wordt niet gezwegen. “Eigenlijk ben ik megablij dat dat is gebeurd. Of beter gezegd: dat die microfoon nog aanstond. Want zoveel mensen zijn als Eddy Demarez. Hij is geen demon: zijn taalgebruik is schering en inslag. Daar mocht weleens een spotlight op worden gericht” vertelt Anemone. Ook Ella heeft heel veel meningen gehoord. “Online duurt het dan niet lang voor we in nazi-Duitsland wonen. Een ijzeren wet van het internet: vroeg of laat betrekt iemand Hitler erbij.”

Volledig scherm Cast 'Storm Lara': Ella Leyers, Wouter Hendrickx, Aïcha Cissé en Anemone Valcke © Kristof Ghyselinck

Pornofilm

De Streamz-serie ‘Storm Lara’ begint met enkele tweets over Lara, een lichtjes losgeslagen radio-dj die niet op een controverse meer of minder kijkt, gespeeld door Ella. Eén van die tweets luidt: ‘Ik zou mijn lul nog liever in een broodrooster steken dan in die trut’. Dat doet Anemone onmiddellijk denken aan iets: “Onlangs heeft iemand mij gevraagd om mee te spelen in zijn pornofilm. Hij doelde op een privéproductie met ons tweetjes. Ik heb dat bericht gewoon gedeeld op sociale media.” En ook Ella kan van zulke voorstellen meespreken. “Dennis Black Magic heeft mij ooit eens gebeld vanuit de gevangenis. Voor een rol, ja. In de film over zijn leven die toen in de steigers stond, niet één van het meer gespecialiseerde soort. Helaas!”

Volledig scherm Cast voor 'Zillion', de nieuwe film van Robin Pront over de gelijknamige discotheek. © KFD

Matteo Simoni

De film waarover Ella het heeft is ‘Zillion’, de film over de legendarische megadiscotheek met Matteo Simoni die de rol van Dennis Black Magic op zich neemt. Regisseur Robin Pront (‘D’Ardennen’) startte vorige week opnieuw met de opnames van zijn langverwachte film nadat de productie een jaar lang stil lag.

De cast van ‘Zillion’ ziet er nog steeds hetzelfde uit: Matteo Simoni, Charlotte Timmers, Barbara Sarafian, Geert Van Rampelberg, Dirk Roofthooft, Frank Vercruysse en Jonas Vermeulen vormen nog steeds de rode draad in het misdaadverhaal over de opkomst en ondergang van de Antwerpse megadiscotheek en danstempel Zillion en zijn flamboyante eigenaar Frank Verstraeten. “De goesting om er een fantastische film van te maken is des te groter en door de extra tijd werd het scenario nog een pak straffer”, zegt Jonas Vermeulen. Hij kruipt in de huid van Frank Verstraeten.

‘Zillion’ zal op 26 oktober 2022 in première gaan in de Belgische bioscopen.

