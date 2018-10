Ella Leyers vindt het leven met haar vriend Faisal erg verrijkend: "Die cultuurverschillen zorgen nooit voor obstakels" CD

02 oktober 2018

Bron: Story 0 Showbizz Ella Leyers heeft er geen probleem mee gehad om dertig te worden. Logisch: haar acteercarrière draait op volle toeren en ze is bovenal dolverliefd op haar vriend Faisal. "Er is nog geen aanzoek geweest maar ik wil wel graag trouwen", vertelt ze.

Ella maakt er geen geheim van dat ze dolverliefd is op de dj. "We zijn nog steeds heel gelukkig. Verliefd zijn is zo'n zalig gevoel. Ik ben blij dat ik nu helemaal mijn goesting heb gevonden."

Wordt trouwen de volgende stap?

"Er is nog geen aanzoek geweest, maar ik wil wel graag trouwen. Al zal dat niet in een kerk zijn. Niet alleen omdat ik die plek vooral associeer met begrafenissen, maar ik ben ook niet gedoopt en mijn lief is moslim. Dat gaat dus niet."

Twee verschillende culturen onder één dak, dat lijkt me boeiend.

"Dat is inderdaad heel verrijkend. Ik ken de pijlers van zijn islamitisch geloof, maar ik ben zelf niet gelovig. Wat ik vooral heb overgenomen van zijn cultuur zijn de traditionele gerechten. Ik kan heel lekkere tajines maken (lacht). Maar die cultuurverschillen zorgen nooit voor obstakels binnen onze relatie. We hebben gelijklopende ideeën, alleen hebben ze een andere naam."

Tegendraads

De misdadiger in '13 Geboden' (de vtm-reeks waarin Ella momenteel te zien is, red.) klaagt aan dat de normen en waarden in onze maatschappij alsmaar meer vervagen. Zie jij dat ook zo?

"Ik vind vooral dat iedereen heel intolerant is geworden. Er worden voortdurend publieke excuses geëist. Zelfs komieken worden hard aangepakt voor een mop die ze maken."

Heb je zoiets zelf al meegemaakt?

"Het is al verschillende keren gebeurd dat mensen zich aangevallen voelden door een grapje van mij. En dan krijg ik reacties van: dit is debiel of ongepast. Maar ik post nu eenmaal vooral dingen die ik grappig vind op sociale media."

Raken die reacties je?

"Het hangt ervan af hoe mensen hun kritiek verwoorden en wie het zegt. Als dat een gast van vijftig is die niets beters te doen heeft dan mij te bekogelen op Instagram, dan heb ik er zelfs mijn plezier in. Het laat me koud. Ik heb ook nooit de bedoeling om iemand aan te vallen, dus kan ik nog altijd recht in de spiegel kijken, vind ik."

Aan welke normen en waarden hecht je zelf veel belang?

"Respect tonen voor anderen, mensen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Maar ik verwacht dat dan ook wel terug. Als dat niet het geval is, kan ik tegendraads worden. Dat is echt wel een mankement (lacht)."