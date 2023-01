Ella Leyers start onverschrokken aan de tocht ‘Over de oceaan’: “Maar dat had ik mijn ouders beter niet verteld net voor vertrek”

FILM Eerste blik op ‘Back to Black’: zo ziet Marisa Abela eruit als Amy Winehouse in de biopic

‘Back to Black’, de aankomende biopic over Amy Winehouse krijgt eindelijk een eerste beeld. Marisa Abela (26) kruipt in de huid van de overleden zangeres en meet zo ook haar kenmerkende looks aan. De opnames van de film starten maandag, maar nu krijgen we al een eerste beeld op de prent over de legende. “In het prachtig ontroerende portret beloven het genie, het hart, de energie en de vrouw achter het icoon dat we allemaal kennen te schitteren zoals ze verdient.”

14 januari