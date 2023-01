Ella Leyers over snelle verloving met Rik Verheye: “We zien elkaar doodgraag. Waarom dan niet trouwen?”

Celebrities ‘Stranger Things’-ac­teur Noah Schnapp komt uit de kast: “Ik lijk meer op mijn personage dan ik dacht”

Acteur Noah Schnapp (18), bekend van de Netflix-serie ‘Stranger Things’, laat op TikTok weten dat hij homoseksueel is. Fans speculeerden eerder al over de geaardheid van zijn personage Will Byers, maar nu vertelt de acteur dat hij zelf op mannen valt. Zijn vrienden en familie reageren positief op het nieuws. Dat vertelt de acteur zelf: “Het moment dat ik mijn vrienden en familie eindelijk vertelde dat ik homo ben, nadat ik achttien jaar bang in de kast had gezeten en zij alleen maar zeiden: ‘We weten het’.”

