Ella Leyers maakt podcast over ‘Over De Oceaan’

Ella Leyers: "Een fotograaf zei me vlak voor een shoot: 'Ik voelde je geilheid tot bij mij'"

28 december In een Ideale wereld was ze ongetwijfeld Slimste mens geworden, maar we schrijven 2020 en dat mislukte dus net. Het brengt Ella Leyers (32) absoluut niet van haar stuk: “Mijn job doet er meer dan ooit toe.” Een gesprek over de extra roem na De slimste mens ter wereld, maar ook over familie, MeToo en opdringerige fotografen.