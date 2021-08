Ella Leyers laat zich gaan: als pa optreedt, is ‘t ambiance

Met Soulsister en dj Michael Schack was het op het muziekfestival Rock op het Plein in Wervik vrijdagavond een feestje. Al sinds 1986 vormen Jan Leyers (63) en Paul Michiels (72) een gouden muziekduo. In de loop der jaren scoorden ze heel wat hits in binnen- en buitenland. Meest bekend is ongetwijfeld ‘The Way to your Heart’. Ook dochter Ella genoot zichtbaar mee. Tal van haar pa’s grootste hits zong ze uit volle borst mee. En dat hadden ook enkele fans opgemerkt. Ella mocht haar zang- en dansmoves inruilen voor enkele handtekeningen en selfies.