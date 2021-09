Ella Leyers krijgt hoofdrol in musical ‘40-45'

Showbizz Dan toch weer verzoend? Lil' Kleine en Jaimie Vaes delen video waarin ze kussen op festival

27 september Hoewel Lil’ Kleine (26) en zijn verloofde Jaimie Vaes (32) na een incident op Ibiza in mei afstand van elkaar hadden genomen, gaan ze nog wel trouwen en is de liefde klaarblijkelijk nog even groot. Afgelopen weekend deelde het koppel namelijk zélf een video op sociale media, waarin te zien is hoe ze passioneel zoenen.