Ella Leyers heeft op de cover van de P-Magazine gestaan: “We zijn zo met seksisme bezig, maar niemand stelt zich daar vragen bij” MVO

18 november 2019

20u07 0 Showbizz Ella Leyers beantwoordde op Qmusic de tien meest gegoogelde vragen over zichzelf. Eén van die vragen was: heb je ooit op de cover van P-magazine gestaan? “Ja, dat heb ik nog gedaan”, lacht ze. “Eén keer stond ik op de cover, maar ik vond dat eigenlijk één van de betere interviews.”

“Weet je wat daar eigenlijk raar aan is? Je ziet je voorgangers gretig op die cover staan, dus als die vraag komt, stel je je niet echt de vraag ‘wil ik wel in mijn ondergoed op de cover van een boekje gaan staan?’. Ik dacht: ‘ah, het is aan mij’. Omdat het zo logisch leek. En meisjes blijven dat doen, he. Mijn zus Olga nu ook.”

“Het is heel vaak dat een vrouw op de cover toch in een soort seksuele context wordt gebracht. Terwijl ik achteraf besefte dat dat eigenlijk gek is. Waarom zou ik zonder T-shirt op de cover van een boekje moeten gaan staan? Niet dat ik daar spijt van heb, maar ik denk daar nu wel anders over na. Zeker nu we zo bezig zijn met seksisme, maar wel in ons ondergoed op de cover gaan staan, zonder dat het interview daarover gaat. Als ze Bart De Wever vragen gaan ze hem toch ook niet in zijn boxershort fotograferen?”

