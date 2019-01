Ella Leyers en StuBru-dj Faisal zijn uit elkaar FV

08 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Vlaanderen telt een showbizzkoppel minder. Na een romance van bijna twee jaar hebben Ella Leyers (30) en StuBru-dj Faisal Chatar (28) beslist om, in alle vriendschap, elk hun eigen weg te gaan. Dat Ella al een nieuwe relatie zou hebben met een bekende muzikant, wordt door haar mama aan Dag Allemaal met klem ontkend.

De breuk van Ella en Faisal volgt niet lang nadat Ella’s zus Olga en Bazart-gitarist Simon Nuytten een punt zetten achter hun relatie. Dat was op het einde van de zomer, en sindsdien werden ook Ella en Faisal steeds minder samen gezien. Geen foto’s meer waarop zij bewonderend rond zijn dj-tafel danst dus. Wat we wél zagen passeren, waren foto’s en een video van Ella op roadtrip met Nathan Ambach, zoon van Paul ‘Boogie Boy’ Ambach en al jaren een vriend van de familie Leyers.

Zuid-Afrika

“Het klopt dat Ella niet meer samen is met Faisal”, zegt Ella’s mama Anne. “Waarom ze uiteen zijn, weet ik niet. Wij wonen niet onder hetzelfde dak, hé. Wat ik wel weet: de geruchten die de ronde doen over een nieuwe relatie van Ella met Nathan, zijn niet juist. Nathan en Ella kennen elkaar al heel lang, da’s waar. En ja, ze is hem al eens gaan opzoeken in Zuid-Afrika, waar hij meestal verblijft. Maar een relatie? Nee, Nathan is een verstokte vrijgezel, dat is niet aan de orde.”

En Nathans vader Paul Ambach laat ons, vanuit Zuid-Afrika, weten dat hij niet op de hoogte is van een relatie tussen zijn zoon en Ella Leyers.

Cultuurverschillen

Ella en Faisal. Het leek een match made in heaven, voltrokken dankzij Ella’s jongere zus Billie die al jaren bevriend is met Faisal. Hij, een beloftevolle radio-dj en vaste gast bij ‘De Ideale Wereld’, zij volop bouwend aan een veelbelovende carrière als actrice. Met net een mooie rol in de Eén-zondagavondreeks ‘Professor T.’ achter de kiezen, en een vaste stek bij de straffe cast van ‘Tegen De Sterren Op’.

De breuk van Ella en Faisal is des te opvallender, omdat zij drie maanden geleden in een interview nog voluit sprak over haar liefde voor de StuBru-dj. Ze dacht zelfs luidop na over een huwelijk. “Een aanzoek is er nog niet geweest”, liet Ella toen optekenen, ”maar ik wil wel graag trouwen. Al zal dat niet in een kerk zijn. Omdat ik die plek vooral associeer met begrafenissen, maar ik ben ook niet gedoopt en mijn lief is moslim. Dat gaat dus niet.”

Onbereikbaar

Na de reactie van haar moeder Anne, en van Paul Ambach over haar vermeende relatie met zijn zoon Nathan, probeerden wij uiteraard ook Ella zelf te contacteren, maar zij reageerde niet op onze telefoontjes en berichten. Ook Faisal was onbereikbaar voor commentaar.