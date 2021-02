Ella-June Henrard moet op de pauzeknop drukken: “Afgelopen jaar was ‘retedruk’”

ShowbizzVanaf morgen kunnen we op VTM kijken naar ‘Fair Trade’, een topproductie van eigen bodem waarin ook Ella-June Henrard (27) schittert. Maar dat is niet alles. Ook in ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin (Streamz) en in ‘De Kraak’ (binnenkort op VTM) zal Ella-June te zien zijn. “Op die eerste lockdown na was 2020 ‘retedruk’. Fijn dat er zoveel werk was, maar ik moet nu toch even de pauzeknop indrukken.”

‘Fair Trade’ was al eerder te zien op Streamz, maar vanaf morgen kunnen we er op VTM eindelijk ook van genieten. Op de set, in 2019, sloeg de vonk over met tegenspeler Kevin Janssens (41). De twee acteurs vormden enkele maanden een koppel. Wat er toen is misgelopen, blijft een groot vraagteken.

Ondertussen zijn de opnames al twee jaar achter de rug, maar Ella-June Henrard heeft ondertussen niet stil gezeten. “Ik heb het ‘retedruk’ gehad, behalve in de eerste lockdown uiteraard”, vertelt Henrard in De Zondag. “Ik heb in Nederland een hele lange productie gedaan, van de dramareeks ‘Swanenburg’. Daarvoor moest ik constant naar Amsterdam reizen. Op zich geen probleem, maar door corona was er plots een overlapping met ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’, waardoor ik in de zomer aan twee reeksen op hetzelfde moment werkte. Ik had ooit al eens gezworen dat nooit meer te doen, maar ik had nu geen andere keuze. Het was echt gekkenwerk en na de opnames heb ik even de pauzeknop moeten indrukken. Zo pittig was het allemaal.”

Volledig scherm Ella-June Henrard & Kevin Janssens op de set van 'Fair Trade'. © VTM

Gigantische pancartes

Ella-June Henrad is op dit moment quasi overal te zien en daarbij hoort ook de bekendheid. “Ik blijf dat wel een heftig deel van de job vinden. Toen ‘Fair Trade’ op Streamz verscheen, hingen er overal in Antwerpen gigantische pancartes van mij en mijn collega’s. Dat is toch heel even schrikken, al hoort dat bij het vak. Maar uiteindelijk valt het allemaal nog wel mee met mijn bekendheid. In mijn eigen bubbel merk ik daar weinig van. En in coronatijden kan ik toch niet buitenkomen, ik blijf gewoon lekker onder mijn steen liggen.” (lacht)

‘Fair Trade’, vanaf morgen elke maandagavond om 21u45 bij VTM.

