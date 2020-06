Elke uit ‘Temptation Island' teleurgesteld in ex Arda: “Hij zei dat zijn band met Amber die van broer en zus was” SDE

25 juni 2020

15u28

Bron: YouTube 1 Showbizz Elke Castro (23) nam afgelopen seizoen samen met Arda Türker (26) deel aan ‘Temptation Island’, maar ze kwam als single terug uit Thailand. Haar vriend is ondertussen samen met een van de verleidsters, Amber (24), al ontkende hij initieel dat er iets aan de hand was.

Tijdens ‘Temptation Island' viel Arda al snel voor de charmes van verleidster Amber, maar toch zag hij initieel meer toekomst met verleidster Eline. Met haar dook hij het bed in. Maar na het programma richtte hij opnieuw z'n pijlen op Amber, met wie hij nu samen is.

Die nieuwe relatie hield hij echter lange tijd geheim voor z'n ex, Elke. Dat vertelt ze in een gesprek met YouTuber Dephlin Jacobs. Nochtans had hij haar beloofd om het te vertellen als hij een ander zou hebben. “Arda had tegen mij gezegd: ‘De band die ik met Amber heb, is een broer-zusband.. Dus zij waren in mijn ogen gewoon vrienden.”

De waarheid

Het was tijdens een vakantie in Curaçao met ‘Temptation Island’-deelnemers Melissa, Gianni, Karim en Roshina dat ze de waarheid te weten kwam. “Ik zag dat ze opeens samen tattoos lieten zetten, samen een hond hadden gekocht en dat zij heel vaak in dat appartement was. Toen had Arda tegen Karim gezegd dat hij samen was met Amber. Zo ben ik erachter gekomen.” Daarop contacteerde Elke haar ex via Instagram. “We hadden een gesprek via de app en ik zei: ‘Je bent nu toch met Amber.’ Maar hij negeerde mij compleet.”

Ondertussen heeft ze geen contact meer met Arda. “Hij is in mijn ogen een compleet ander persoon geworden”, zegt ze. “Voor mij is hij nu een vreemde. Tijdens ‘Temptation Island’ ging hij helemaal van het padje en daarna ook. Ik dacht echt: ‘Kerel, waar ben jij mee bezig?’” Ook Amber houdt zich - in tegenstelling tot verleidster Eline die haar excuses aanbood - ver van Elke. “Ik heb haar op de luchthaven gezien en ‘hoi’ gezegd en toen weer ‘doei’, maar verder niets.”

