Elke uit ‘Blind Getrouwd’ stelt haar nieuwe vriend voor op Instagram

ShowbizzElke Voorspoels, die in 2019 te zien was in ‘Blind Getrouwd’, is al een tijdje weer verliefd. In de webreeks ‘Up To Date’ die in het najaar van 2020 te zien was op VTM GO vertelde de blondine voor het eerst over haar nieuwe liefde. Toen was Elke nog niet klaar om haar vriend Ben voor te stellen aan het grote publiek, maar hier komt nu verandering in. Op haar Instagramaccount deelt ze namelijk voor het eerst een foto met haar nieuwe partner.