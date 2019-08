Elke uit ‘Blind Getrouwd' is klaar voor een nieuwe relatie: “Tim en ik zijn altijd platonisch gebleven” Veerle Van De Wal

20 augustus 2019

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Reacties op sociale media liegen er niet om: Vlaanderen blijft hopen dat Elke (37) en Tim (35) uit het meest recente seizoen van ‘Blind Getrouwd’ alsnog een koppel worden. Maar het zal bij een hechte vriendschap blijven, verzekert Elke in Story: “De chemie ontbreekt.”

Dat hart en hoofd vaak los van elkaar opereren, daar zijn Elke en Tim intussen wel achter. Van een perfecte match tussen twee mensen kan je waarschijnlijk nooit spreken, maar zij kwamen toch aardig in de buurt. De ingeschakelde experten uit ‘Blind Getrouwd’ gaven hen maar liefst 97 procent slaagkans, maar alle amoureuze theorieën ten spijt is hun huwelijksbootje gestrand in een diepe vriendschap. “We zijn geen koppel en dat zal niet meer veranderen. Blijkbaar vinden veel mensen dat spijtig, onder wie mijn ouders”, lacht Elke. “Tim en ik hebben een unieke ervaring gedeeld en dat schept uiteraard een band. Maar we zijn heel zeker van onze keuze om te scheiden, daar zijn we absoluut niet lichtzinnig over gegaan.”

En ze weet goed waar het misgelopen is: “Simpel: de chemie ontbreekt, en die is nodig om samen door het leven te gaan. Wetenschappelijk gezien zijn we een goede match, maar er is meer nodig dan dat. En oké, soms mondt vriendschap na lange tijd uit in liefde, maar ik ben 37. Ik wil geen eeuwen meer wachten om te zien of die gevoelens zich al dan niet nog ontwikkelen. En dus gaan we op dat vlak ieder onze eigen weg.”

En voor wie het zich afvraagt: zowel Tim als Elke zijn momenteel nog vrijgezel - al hebben ze aan aandacht allebei geen gebrek. “Nieuwe partners moeten trouwens niet jaloers zijn, want Tim en ik zijn nooit écht een koppel geweest. Oké, er werd geknuffeld, maar het bleef platonisch. Ik zal in ieder geval heel blij zijn als Tim een vriendin heeft, hij verdient dat geluk echt”, laat Elke nog weten.