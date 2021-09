Elke uit 'Blind Getrouwd’ bevallen van een dochtertje

Royalty IN BEELD. Prinses Maria Annunciata van Liechten­stein stapt in het huwelijks­boot­je met grote Italiaanse liefde

6 september De huwelijksklokken luiden in Liechtenstein. Prinses Maria Anunciata (36) - die een kleindochter is van wijlen Josephine Charlotte van België - is in het huwelijksbootje gestapt met haar Italiaanse partner Emanuele Musini, al is dat eigenlijk al voor de tweede keer. De 36-jarige royal gaf haar jawoord namelijk al op 26 juni tijdens een kleine burgerlijke ceremonie, maar afgelopen weekend sprak Maria Anunciata opnieuw haar geloften uit tijdens het kerkelijke huwelijk.