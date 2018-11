Elke twee uur een ongeval met bestuurder onder invloed: bobcampagne pakt uit met Sven Nys, Philippe Gilbert en acteur Christophe Haddad TDS TT

29 november 2018

11u24

Bron: Bob.be 0 Showbizz In 2017 waren er 4.210 ongevallen met doden of gewonden waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was. Dat komt neer op 1 ongeval elke twee uur. Dat aantal daalt elk jaar, maar slechts heel traag. Het probleem in ons land blijft dan ook de sociale norm, melden de verschillende verkeersveiligheidsorganisaties achter de jaarlijkse bobcampagne: nog te vaak durft de Belg niets zeggen als iemand die gedronken heeft, nog wil gaan rijden. Om bij te dragen aan een mentaliteitswijziging blijven de bobcampagnes daarom meer dan ooit nodig, klinkt het. De slogan van dit jaar is kort maar krachtig: ‘BOB = nul op!’.

Tijdens de weekendnachten is bij bijna 1 op de 2 ongevallen (43 procent ) een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken. Volgens een nieuwe statistische analyse van Vias institute is het gemiddelde alcoholgehalte van bestuurders die betrokken zijn in een letselongeval 1,7 promille, ofwel 3 keer meer dan de wettelijke limiet. De slechte cijfers zijn ook zichtbaar in een Europese vergelijking: de Belgen rijden gemiddeld twee keer vaker rond met een alcoholgehalte boven de de wettelijke limiet dan de Europeanen: 23 procent ten opzichte van 10 procent gemiddeld.

De wintercampagne ‘BOB = nul op!’ stelt de boodschap daarom opnieuw scherp: rijden en drinken gaan niet samen. Daarbij zet bob sterk in op de sociale impact, met ambassadeurs die trots zijn op hun verkeersveilig gedrag. Zo roepen wielrenners Sven Nys en Philippe Gilbert in online video’s op om altijd 100 procent alcoholvrij te rijden, zeker als je naar een sportwedstrijd gaat. Acteur Christophe Haddad, die in de tv-serie ‘Thuis’ de rol van Bob vertolkt, zet ook graag zijn schouders onder de bobcampagne. Hij haalt het belang aan om ook bij culturele uitstappen vooraf een veilige thuiskomst te plannen.

Net als vorig jaar trekt ook deze winter de bob-bende eropuit. Ze gaan naar veldritwedstrijden met onder meer de Superprestige in Zonhoven, de Wereldbeker veldrijden in Namen en de gloednieuwe Brussels University Cyclocross. Naast deze terreinacties omvat de campagne traditioneel ook een radiospot, baanaffiches en bestickerde bussen. Verder liggen er deze winter 840.000 bobsleutelhangers klaar voor wie negatief blaast tijdens een controle.

Bekijk hier de boodschappen: