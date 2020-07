Elke Clijsters over de symboliek van haar tattoo: “Eerbetoon aan mijn overleden papa” Stijn Vanderhaeghe

29 juli 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz In de nieuwe rubriek ‘Getekend voor het leven’ vertellen BV’s in Dag Allemaal openhartig over de symboliek achter hun tatoeages. Op de binnenkant van haar rechterpols liet Elke Clijsters (35), die in 2021 in ‘The Bachelorette’ op VIER op zoek gaat naar een nieuwe liefde, de namen van haar kinderen tatoeëren: zoon Cruz (10) en dochter Cleo (9). Daar mooi tussenin: een ‘stralend’ lieveheersbeestje.

“Die kever is een eerbetoon aan mijn papa (Lei Clijsters overleed in 2009, nvdr)”, klinkt het. “Aan het einde van zijn leven woonde hij een tijdlang in de hoeve van mijn zus Kim. Daar is een veranda aan en de dag waarop hij stierf, zag het daar plots zwart van de lieveheersbeestjes. Niemand wist waar ze vandaan kwamen. Ik vond dat toen al gek, een beetje eng zelfs. Datzelfde jaar raakte ik zwanger van Cruz. Tezelfdertijd miste ik mijn papa enorm. Soms zat ik huilend voor mijn laptop en tijdens zo’n moment liep er plots een lieveheersbeestje over mijn scherm dat net was binnengevlogen. In diezelfde periode lieten mijn ex-man (profvoetballer Jelle Van Damme, nvdr) en ik ook een huis bouwen. Het viel me al snel op dat er toen vooral in de twee kinderkamers geregeld veel lieveheersbeestjes zaten.”

Zeven tattoos

“Voor wie daar niet in gelooft, klinkt dit misschien raar, maar ik zag daar toch telkens de hand van mijn overleden papa in. Vandaar dat lieveheersbeestje tussen de namen van mijn kinderen. Niet dat ik dat een supermooi insect vind, maar voor mij staat dat kevertje wel bol van de symboliek. In totaal heb ik zeven tatoeages.”

