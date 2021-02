Elke Clijsters gaat in ‘De Bachelorette’ op zoek naar de ware: “Ik voel nogal snel lichte verliefdheid”

Showbizz Elke Clijsters kijkt uit naar ‘The Bacheloret­te’: “Mocht ik nu een schone man zien, draai ik me om”

17 juni “Ik was vooral bang voor de reactie van mijn zus, dat ze zou zeggen: ‘Elke, wat haal je je nu weer op de hals?’” Elke Clijsters (35) was best nerveus toen ze aankondigde dat ze via ‘The Bachelorette’ op zoek gaat naar een nieuwe man in haar leven. Volgend jaar kunnen we op VIER meevolgen of ze hem ook vindt. Dag Allemaal had een openhartig gesprek met Clijsters over haar nieuwe avontuur, de reactie van haar naasten en hoe het verleden haar gevormd heeft. “Wat ik zeker niet wil? Een man die liegt!”