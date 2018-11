Elke Clijsters dient klacht in tegen ex-man Jelle Van Damme Hij zit straks in ‘De Slimste Mens’ GVG

20 november 2018

06u14

Bron: Dag Allemaal 3 Showbizz Elke Clijsters (33), zus van Kim, is ten einde raad. Niemand wist dit, maar ze wordt al bijna drie jaar gestalkt. Elke wil niet zeggen om wie het gaat, maar feit is dat het parket van Hasselt een strafklacht behandelt van haar tegen ex-echtgenoot Jelle Van Damme (35), de Antwerpvoetballer die tevens de vader van hun twee kinderen is.

‘Al bijna drie jaar krijg ik af te rekenen met een stalker’, uitte Elke haar frustraties recent in een emotioneel Instagram-bericht. ‘Ik dacht er zelfs aan mijn Instagram-profiel te verwijderen. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik dan het gevoel zou hebben dat mijn stalker wint.’

Elke doet ook uit de doeken hoe de man te werk ging en wat zijn intenties waren. ‘Hij maakte anonieme profielen aan, waarmee hij reacties achterliet op mijn profiel en mij berichten stuurde. Hij liegt over mij en zegt tegen anderen dat ik een verschrikkelijk mens ben.’

Schamen

Maar daar stopte het niet. ‘Hij zat ’s nachts aan mijn huis in zijn wagen te wachten en te kijken naar wat ik aan het doen was of wie ik mee naar huis nam’, schreef Elke. ‘Hij ging rond mijn huis en sprong in de tuin om door het raam van mijn slaapkamer te kunnen kijken. Hij wachtte mij na het uitgaan op op de parking, en contacteerde mijn vrienden om hen uit te vragen over mij. Hij stuurde mij ook berichten als: ‘Jouw vader (de in 2009 overleden voetballer Lei Clijsters, nvdr) zou zich zo schamen moest hij je nu kunnen zien.’ En nog veel, veel meer. Dat heeft mij een tijdje veranderd. Emotioneel had dat een grote impact. Ik heb er lang over gezwegen, en heb verschillende manieren geprobeerd om ermee om te gaan. Ik was triest en bang, maar ook kwaad. Ik vroeg mij af wat ik fout had gedaan of wat anders kon. Ik dacht dat het mijn fout was.’

Delicaat dossier

Op geen enkel moment noemt Elke Clijsters de naam van de man die haar het leven zo lastig maakt. Wel heeft Elke bij het parket van Hasselt, waar ze woont, een strafklacht ingediend tegen haar ex-man Jelle Van Damme, stervoetballer bij Antwerp en binnenkort te zien in ‘De Slimste Mens’. Dat wordt ons door het Hasseltse parket zelf formeel bevestigd. Over de inhoud van die klacht wenst men echter niet verder te communiceren, vanwege ‘het delicate dossier dat in de privé­sfeer zit’. 

Ook Elke zelf wenst geen verdere commentaar te geven. Meer nog, ze heeft het bewuste bericht over haar stalker van haar Instagram-pagina verwijderd.

‘Positief contact’

Elke en Jelle waren negen jaar samen en zevenenhalf jaar getrouwd. Vanaf het begin waren ze een veelbesproken BV-koppel. Zij de zus van Kim Clijsters, hij een succesvol voetballer die bij de Rode Duivels speelde.

Nadat ze in de zomer van 2014 al eens kortstondig uit elkaar gingen, kondigden ze begin 2016 hun definitieve breuk aan, kort nadat Jelle naar de VS was vertrokken om daar te gaan voetballen (in de zomer van 2017 tekende hij bij Antwerp en kwam hij terug naar België, nvdr). In het belang van hun kinderen wilden ze wel ‘een positief contact onderhouden’, klonk het toen. Dat lijkt jammer genoeg niet gelukt.

Verzoenings­pogingen

Feit is dat Elke en Jelle de voorbije jaren flink worstelden met hun gevoelens voor elkaar. Elke gaf de papa van haar kinderen nog twee tot drie keer een kans, maar de verzoeningspogingen mislukten. Dit jaar gingen ze echter wel nog samen op vakantie naar de exotische Malediven. Een verhaal van aantrekken en afstoten, zo lijkt het wel. 

Stabiel liefdesgeluk lijkt al een tijdje niet meer weggelegd voor Elke, die in 2013 en 2014 nog een eigen relatiebureau had. Vorig jaar beleefde ze een romance met Johan Gerets, de zoon van ex-Rode Duivel Eric. Een relatie die maar enkele maanden standhield. 

Makelaar ontkent

Over het liefdesleven van Jelle sinds de breuk met Elke is maar weinig bekend. Al lijkt alvast één ding zonneklaar: de moeder van zijn kinderen spookt nog altijd in zijn hoofd rond.

Via zijn makelaar vroegen we een reactie aan Jelle, maar die ontkent dat er een klacht loopt tegen de voetballer.