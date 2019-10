Elk merk wil Evy Gruyaert als uithangbord: “En toch zeg ik vaak ‘nee’” JOBG

08 oktober 2019

00u00 0 Showbizz Van matrassen en yoghurt tot yogamatjes en, nu ook, een middel tegen haaruitval. Merken mikken massaal op het fraaie gezicht van Evy Gruyaert (40). Schijnbaar wil iedereen de presentatrice als uithangbord. "En toch zeg ik heel dikwijls 'neen'. Ik ga er enkel op in als het product een link heeft met mijn eigen leven."

Vanuit zowat elke krant of elk magazine staart ze u aan. Met haar gekende glimlach, maar vooral met de vraag om iets te kopen. Nu Evy Gruyaert deze week ook tekende als gezicht voor een vitaminecomplex tegen haaruitval van Omnivit, is ze zonder twijfel dé chouchou van adverterend Vlaanderen. "Logisch", klinkt het bij marketingexpert Gino Van Ossel. "Evy heeft een heel natuurlijke uitstraling en is al jaren bezig met gezondheid. Zolang er een match is tussen het product/merk en waar die bekende persoon mee bezig is, klopt het verhaal en dan heeft die reclamecampagne effect. Kijk naar Pascale Naessens die ook servies verkoopt: dat klopt. Tia Hellebaut die enkele jaren geleden plots het gezicht werd van Pizza Hut, dát was raar."

Botox? Nee, bedankt

Evy zelf benadrukt dat ze heel veel aanvragen weigert en - vooral - dat dit in tegenstelling tot wat iedereen denkt geen louter financieel verhaal is. "Ik kan er nog altijd geen appartement aan de Côte d'Azur mee betalen, hoor", klinkt het lachend. "Uiteraard word je ervoor betaald. Dat geldt voor iedereen die iets doet waaraan zijn gezicht wordt gekoppeld. Tegenwoordig doen heel veel bekende mensen en influencers dat, hé. Maar ik zie mezelf echt niet als het ideale uithangbord of zo."

Naar eigen zeggen bekijkt ze bij elke aanvraag die binnenkomt of er een link is met haar eigen leven. Soms gebeurt het dat ze in een week tijd drie aanvragen tegelijk binnenkrijgt, dan weer gaat er een aantal weken over heen. "Ik let erop dat het niet te veel wordt. Ik kijk ook altijd eerst naar wat het is, of ik erachter sta en of ik mijzelf daaraan wil koppelen. Ik moet heel dikwijls nee zeggen, hoor", aldus Evy. "Het moet binnen het 'goed voor jezelf zorgen'-verhaal passen, vind ik. Enkel dan zeg ik toe. Er moet een herkenbaarheid zijn met waarvoor ik sta. Al jaren vaar ik dezelfde koers: ik ben een jonge mama van twee kids die ondanks haar druk leven toch haar best doet om gezond te leven. Ik zal dus nóóit ingaan op reclame voor botox of plastische chirurgie, bijvoorbeeld." Bij haar nieuwste contract met Omnivit hoort zelfs een persoonlijk verhaal. "Voor die vitaminekuur ben ik zelf nog naar de apotheek gestapt toen ik na mijn zwangerschap (Evy beviel in 2016 van haar dochtertje, red.) wat last had van haaruitval", zegt ze. "Ik sprak daar eerst niet over uit gêne. Maar mijn vriendinnen bleken er ook last van te hebben. Toen Omnivit me vroeg om mijn gezicht te verlenen aan hun campagne voor zo'n vitaminecomplex, heb ik ja gezegd. Ik kende het nut ervan en andere vrouwen kunnen er dus ook mee geholpen zijn. Waarom zou ik dat dan niét doen?"

Probleem voor merken zelf

Los daarvan wordt Gruyaerts lijstje stilaan indrukwekkend. Na haar eigen 'Start2Run'-imperium - met heel wat afgeleiden als 'Yoga met Evy' en 'Start to Fitness' - volgde een sportlijn bij kledingwinkel Zeb, een reclamecampagne van Activia, een samenwerking met de ergonomische meubelwinkel Ergodôme en het promoten van de verzorgings- en sportproducten van Lidl. Tevens werd ze het gezicht van de stad Genk en verscheen ze al in advertenties van de Nederlandse vermogensbeheerder Investment Partners. Al lijkt dat voor kenners eerder een probleem voor de 'merken' dan voor Gruyaert zelf. "De vraag is niet of een bekende persoon zich te veel linkt aan verschillende producten", besluit Van Ossel. "Wel of het slim is dat die merken steeds dezelfde persoon willen strikken."

'Dancing With The Stars'

"Net eerste training achter de rug, ik hoop dat mijn knie het volhoudt"

In 'Dancing With The Stars' op VIER is Evy Gruyaert één van de bekende gezichten die in de running zijn om tot beste danser bekroond te worden. Zondagavond moest ze echter verstek geven nadat haar knie uit de kom schoot tijdens één van de trainingen vorige week. "Maar nu ben ik weer aan het trainen", zegt ze. "Ik heb zonet (gisteren, red.) mijn eerste danspassen weer achter de rug. Mét een kniebrace aan en heel wat tape. Ondanks alles verliep die training goed. Ik hoop dat de andere trainingen nu in stijgende lijn gaan en dan kijk ik uit naar zondag. Ik heb heel veel goesting om opnieuw te dansen."