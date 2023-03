“Elk jaar hebben we pech bij opnames van ‘De Mol’”, maar wat als presentator Gilles De Coster zelf zou uitvallen?



ShowbitsStel dat presentator Gilles De Coster zelf aan ‘De Mol’ zou deelnemen, wil hij dan liever de mol zijn of een gewone kandidaat? Hoe bereidt hij zich voor op een nieuw seizoen? En waarom trekt het programma dit jaar naar het verre Arizona? En wat als hij om één of andere reden zou uitvallen tijdens de opnames? Desna heeft een spervuur aan vragen voor hem. “Ooit ben ik bij een opdracht van de set moeten wegblijven, omdat er teveel Belgische toeristen in de buurt waren. Dat is ons in Arizona gelukkig niet overkomen”, vertelt hij. Bekijk het in een nieuwe Showbits.