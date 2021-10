Elise uit ‘K2 Zoekt K3’: “Mijn vriendin begrijpt dat onze trouw even uitgesteld wordt”

Tv“We hadden echt een bepaald gevoel bij haar. Iedere aflevering vroegen we ons af op welke stoel ze zat. Het feit dat we over haar bleven praten, betekent toch wel iets. En we waren ook heel gecharmeerd door haar auditie.” En dus kozen Hanne en Marthe er in de vierde auditieronde voor om hun tweede wildcard uit te delen aan Elise Vanuytrecht. Een zingende lagere schoolleerkracht, die met haar deelname wil bewijzen dat iedereen het recht heeft om te dromen. “Als kind was het mijn vurigste wens om ooit bij K3 te horen. Wie weet ben ik effectief de persoon die het beste bij Hanne en Marthe past.”

Ze zat al sinds de eerste auditieronde in een golden seat, maar tijdens de voorlaatste kandidatenparade moest Elise Vanuytrecht (27) het onderspit delven. De Belgische brunette werd uit haar stoel gewipt, maar dat lieten Hanne (27) en Marthe (25) niet zomaar gebeuren. Zij kozen er tijdens de vierde auditieronde immers voor om twee kandidates op te vissen met een golden ticket: de Nederlandse Jemaima en Elise, die van verbazing bijna niet meer op haar benen kon staan. “Toen ik mijn naam hoorde, kon ik dat amper geloven”, blikt ze terug. “Ik dacht echt dat Hanne en Marthe maar één iemand zouden kiezen. In mijn hoofd ging dat ticket naar een van die andere meisjes, en zeker niet naar mij. Mijn verbaasde reactie was oprecht. Dat Hanne en Marthe dan ook nog eens zo lief waren over mij: fantastisch gewoonweg.”

“Die maandag na mijn auditie was heel mijn school ook door het dolle heen”, vervolgt Elise. “Ze hadden gouden slingers opgehangen, er waren gouden ballonnen, ik kreeg kaartjes én mijn collega’s hadden zelfs een gouden plaat voor mij in elkaar geknutseld. Ze hebben me trouwens mijn auditienummer ‘Eyo’ nog eens laten zingen. Om maar te zeggen: de gekte op school is compleet nu. (lacht)”

Realistische dromer

De voorlopige kers op de taart voor Elise, die al van kindsbeen af dweept met de meidengroep. “Zo lang ik het me kan herinneren, ben ik al fan van K3. Als kind was het dan ook mijn vurigste wens om ooit bij de groep te horen. Maar naarmate ik ouder werd, zette ik die droom aan de kant. Ik zong gedurende twee jaar wel bij het koor van Studio 100 en was ook actief bij een kindershow als zangeres, maar ik dacht dat dit het hoogst haalbare was. Tot ik hoorde dat Klaasje ermee stopte en K3 iemand nieuw zocht. Toen heb ik beslist om de sprong te wagen, en me in te schrijven. Dat ik al zover raakte, motiveert me des te harder. Al wil ik realistisch blijven: ik ben niet de enige die deelneemt aan deze zoektocht. Uiteindelijk moeten Hanne en Marthe de persoon kiezen die het best bij hen past. Het zou effectief kunnen dat ik dat ben, maar er zijn zoveel straffe deelnemers. Als het binnenkort zou stoppen, keer ik - nadat mijn teleurstelling is doorgeslikt - terug naar mijn oude leventje als leerkracht.”

Maar voor het zover is, knokt Elise eerst nog verder voor haar behoud in de wedstrijd. Door haar golden ticket mag ze immers naar het bootcamp, waar ze wordt klaargestoomd voor de studioshows. Tijdens dit hele parcours wordt Elise - naast haar vrienden en familie - bijgestaan door haar vriendin, met wie ze sinds kort verloofd is. “Zij is mijn grote steun en toeverlaat”, klinkt het. “Toen ik me inschreef voor ‘K2 Zoekt K3’, zei ze me zelfs dat het niet ‘mijn’ wedstrijd was, maar wel de ‘onze’. Ze staat er volledig achter, en begrijpt zelfs dat we door dit avontuur nog geen trouwdatum hebben. Stel dat ik zou winnen en we zouden onze trouw gepland hebben in de zomer: dan gaat dat niet. K3 staat dan voortdurend op het podium, waardoor ik niet zomaar eventjes een optreden zou kunnen skippen. Nu ja, als ik het haal mag mijn vriendin met het nieuwe K3'tje trouwen. Ook schoon. (lacht)”

