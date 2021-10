Elisabet uit ‘De Mol’ is bevallen van dochtertje

Royalty Gewaagde privéfoto’s van feestende prinses Alexia zorgen voor ophef

11:31 De Nederlandse prinses Alexia, dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, studeert momenteel aan het Atlantic College in Wales. De 16-jarige Alexia geniet er duidelijk volop van het studentenleven, dat blijkt uit een pikante foto die is opgedoken op sociale media. Het beeld zorgt voor ophef in Nederland, aangezien de strenge mediacode verbiedt dat privébeelden van minderjarige royals getoond worden.