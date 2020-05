Elisabet uit ‘De Mol’ brengt debuutsingle uit: “Maar ik blijf aan de slag als urgentie-arts” Hans Luyten

31 mei 2020

13u30 0 showbizz Het wordt een spannende week voor Elisabet Haesevoets (34). De spoedarts die vorig jaar in Vietnam in ‘De Mol’ de saboteur van dienst was, brengt maandag haar debuutsingle uit en opent dinsdag thuis een privé-praktijk voor esthetische ingrepen. “Ik wil over 20 jaar niet terugblikken en mezelf afvragen: ‘Wat als...?’”

Dat Elisabet zangkwaliteiten en –ambities heeft, bewees ze tijdens haar deelname aan ‘Idool’ in 2003 en tijdens de proef in een Vietnamese karaokebar in het vorige seizoen van ‘De Mol’. Muziekmanager Anthony Vanneste merkte haar potentieel op en bracht haar in contact met twee producers uit zijn stal: Critix (Michaël Cuypers) en Salvo (Tjörven Peeters). Die samenwerking resulteert nu in de debuutsingle ‘All it takes’ van Critix & Salvo feat. Elisabet. “Ik had geen enkele studio-ervaring, maar dat vond niemand een probleem en naar verluidt verliepen de opnamen toch vrij vlot”, lacht Elisabet. “Ik zag dit voorstel helemaal zitten omdat ik dit echt eens wilde meemaken. Ik wil niet over 20 jaar terugblikken met een knagend gevoel van: ‘Wat als …?’ Ik doe dit gewoon! En we zien wel wat het geeft. Muziek heeft me altijd gefascineerd. Er liggen nog een paar andere nummers in de schuif, dus misschien krijgt dit wel een staartje.”

Goesting

“Niet dat ik nu alles op een zangcarrière zet of de ambitie heb om voltijds zangeres te worden”, vult ze aan. “Ik heb tenslotte geen zeven jaar geneeskunde en vervolgens nog eens zes jaar specialisatie als urgentie-arts gestudeerd, om dat nu allemaal ‘on hold’ te zetten voor een artistieke droom. Al ben ik wel benieuwd naar de reacties op deze release en of me dit optredens gaat opleveren. Ik heb tenslotte wel een mooie muzikale bagage. Ik volgde acht jaar klassieke piano en twee jaar klassieke zang, en ik heb een paar jaar in verschillende coverbands gezongen. Schrik om op een podium te staan heb ik niet. Goesting wel. (lacht)”

Dikke lippen

Dat Elisabet haar huidige job als spoedarts voorrang geeft, ligt voor de hand. “Ik heb de voorbije twee jaar ook nog een extra bijscholing gevolgd in de esthetische geneeskunde. Ook die tak boeit me enorm. Niet dat ik voorstander ben van veel te dikke lippen en veel te strakke huiden. Ik ben dat wel van een zo natuurlijk mogelijke behandeling van littekens, rimpels en dergelijke. Dinsdag open ik thuis mijn eigen praktijk. Aanvankelijk was dat pas over enkele maanden mijn plan, maar corona heeft alles wat vervroegd. Mijn man en ik hadden immers geen opvang voor Oscar en Nathan, onze twee kindjes van 2 en 4. Daardoor ben ik een tijdje voltijds thuis gebleven. Ik wilde dat ook omdat de jongste een medische voorgeschiedenis heeft die in deze coronatijden extra voorzichtigheid vereiste. Het was de juiste keuze want ondertussen kon ik me extra verdiepen in esthetische geneeskunde en de uitbouw van de praktijk voorbereiden. Ik ben van plan om de start van mijn praktijk te combineren met mijn job als freelance-urgentiearts in ziekenhuizen. Daar is altijd vraag naar. En ik doe dat ook heel graag. Mijn job en gezin blijven mijn prioriteit. Maar nogmaals: als er daarnaast kansen komen en genoeg tijd rest voor een leuk zijproject als zingen: waarom niet? Laat maar komen. (lacht)”