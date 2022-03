Eline uit ‘De Mol’ is bevallen van haar eerste kindje

TV RECENSIE. ‘Pieces of Her’: “Veel stukken en brokken om bij elkaar te puzzelen”

Het ene moment zit u gezellig met uw moeder te lunchen, het andere wordt heel uw leven ondersteboven gedraaid en blijkt dat moederlief u al dertig jaar de ene leugen na de andere voedt. Dat is het vertrekpunt van ‘Pieces of Her’, een nieuwe dramatische thrillerreeks van en op Netflix met in de hoofdrol Toni Collette. Of deze reeks evenveel aflevert als dat het belooft? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

4 maart