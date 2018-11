Eline De Munck ziet de verkoop van computerbrillen stijgen bij haar label Odette Lunettes VVDW

20 november 2018

12u00

Bron: Story 0 Showbizz Terwijl het gebruik van smartphones en andere elektronica almaar toeneemt, worden ook de (meestal) nadelige gevolgen ervan steeds duidelijker. Zo zou het zogenaamde blauwe licht van al die schermpjes onder andere slaapstoornissen en oogaandoeningen in de hand werken. Eline De Munck merkt alvast op dat de verkoop van computerbrillen stijgt bij haar label Odette Lunettes.

Odette Lunettes, de brillenlijn van Eline De Munck, is al drie jaar een groot succes en dat is deels te ‘danken’ aan het toenemende aantal oogproblemen. “De brillenbusiness zit enorm in de lift omdat er steeds meer mensen een bril moeten dragen, door het toenemende gebruik van smartphones”, vertelt Eline in Story. “Die schermpjes zijn heel slecht voor je ogen. Steeds meer kinderen hebben al een bril op zeer jonge leeftijd. We krijgen ook steeds meer vraag naar brillen met een blauwfilter, de zogenaamde computerbrillen. Veel mensen hebben immers last van hun ogen. Ook mensen zonder een verminderd zicht kopen een bril met een blauwfilter omdat het rust aan je ogen geeft. Het voordeel is dat je zo’n blauwfilterglas in gelijk welk montuur kunt steken. Zelf draag ik dagelijks een bril met blauwfilterglas. Als je dan toch een bril moet dragen, kan je meteen één nemen die je beter beschermt, hè. Je ziet die filter amper. Ik ben als influencer veel bezig met mijn smartphone, maar door die bril heb ik geen last van mijn ogen.” Maar Eline heeft ook nog een andere tip. “Natuurlijk moet je erover nadenken om af en toe tijdig je schermen uit te schakelen.”