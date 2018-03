Eline De Munck zet volger die haar 'te dik' noemt op haar plaats: "Weet je wel hoe ongepast en onbeleefd dit is?" SD

26 maart 2018

23u03

Bron: Het Nieuwsblad 9 Showbizz Presentatrice en zaakvoerster van Odette Lunettes Eline De Munck (33) geniet van een deugddoende vakantie in het Amerikaanse New Orleans. Het weer is er prachtig en daar maakt de blondine gretig gebruik van. Op Instagram postte ze een foto waarin ze poseert in een babyblauw badpak met ruches. Dat was niet naar de zin van één van haar volgers, die een nare reactie plaatste.

Eline De Munck geniet met volle teugen van haar vakantie in New Orleans. Op Instagram worden we dan ook getrakteerd op enkele mooie kiekjes. Eén volger met de naam Lisaxmenten vond het beeld van De Munck in badpak echter niet oké en had kritiek op de blondine haar lichaam. "Je bent net wat te dik voor dat badpak", stond er te lezen. Ook De Munck zelf merkte de reactie op en gaf meteen een antwoord. "Weet je wel hoe ongepast en onbeleefd dit is?", vroeg ze aan de vrouw. "Oh en by the way: you are full of shit. I rock this swimsuit", voegde ze er nog aan toe. Vervolgens maakte ze een screenshot van haar respons en voegde ze de 'conversatie' toe aan haar verhaal. "Bitch", schreef ze er nog bij.

Bodyshaming

Een groot aantal volgers van De Munck stonden haar bij in de reacties en lieten weten dat ze er fantastisch uitziet. Ze veroordelen de bodyshaming en gaan in de tegenaanval. "Haha, een typisch geval van een trol met verschillende accounts die zulke reacties plaatst om ruzie te stoken. Waarschijnlijk een laag zelfbeeld en geen leven waardoor ze zich hiermee moet bezighouden. Zoek een psycholoog, kind. Moest je echt zoveel zelfvertrouwen hebben, zou je deze reactie geplaatst hebben met je 'eigen' account", schrijft iemand. "Absoluut niets mis met deze foto. Ze is mooi en ziet er geweldig uit in dit badpak. Haters back off", schrijft nog iemand.

