Eline De Munck wou nooit voor tv werken: “Mijn hart ligt niet in de media, ik ben er echt in gerold”

ShowbizzScoren op televisie is al lang geen doel meer voor Eline De Munck (33), maar in de wereld van de brillen des te meer. “Televisiewerk heeft zeker goed gedaan om ‘Odette Lunettes’ een boost te geven, maar mijn ambities zijn veranderd”, zegt Eline in ‘Flair’.

In 2015 lanceerde Eline De Munck haar brillenmerk ‘Odette Lunettes’. In die periode was Eline nog vaak te zien op televisie, wat er ook voor zorgde dat haar carrière als zakenvrouw een flinke duw in de rug kreeg. Haar naam ‘Eline De Munck’ is nog steeds een gekend begrip in showbizzland, waar het ook allemaal begon voor haar. “Het was zeker goed dat ik mijn naam kon gebruiken om de brillenlijn te lanceren, maar mijn hart ligt niet in de media. Mijn ambities zijn veranderd”, zegt Eline in ‘Flair’.

Geen rozengeur en maneschijn

“Mijn plan was nooit om voor tv te gaan werken, ik ben er echt in gerold. Maar ik houd er wel een heel goed gevoel op na. Mijn eerste auditie ooit was er eentje voor ‘Thuis’ en zo zijn er steeds andere projecten op mijn pad gekomen. Er was nooit een plan en al zeker geen langetermijnvisie. Als ik daar nu op terugkijk, is het wel gek, want ik ben letterlijk volwassen geworden op televisie”, beseft Eline De Munck. Maar niet alles was rozengeur en maneschijn tijdens haar showbizzcarrière.

Eline kreeg heel veel kritiek te slikken over haar zang- én acteerprestaties. “Ik vond het een enge wereld, en dan bedoel ik niet enkel het tv-wereldje zelf, maar alles daaromheen. Mensen hadden een bepaald beeld van mij, waarin ik mezelf amper herkende. Ik werd er niet gelukkig van. Daardoor voelde ik de drang om mijn eigen verhaal te creëren, en dat is wat ik nu doe”, klinkt het bij de gelukkige zakenvrouw. Vorige week kreeg De Munck trouwens opnieuw bakken kritiek nadat ze een selfie had gepost met Egbert Lachaert en Alexander De Croo op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld. “Laten we een beetje verdraagzamer zijn”, antwoordde De Munck toen op de heisa die er was ontstaan.

