Eline De Munck stopt met kledinglijn: “Corona heeft diepe wonden geslagen”

Begin 2019 lanceerde de mediapersoonlijkheid een eigen kledingcollectie in samenwerking met de Belgische keten ZEB, maar na een goeie twee jaar stopt ze ermee. “Corona heeft diepe wonden geslagen bij vele ondernemers”, schrijft De Munck op Instagram. “En sommige van die wonden zijn helaas zo diep dat ze niet meer te genezen zijn. Zo moet ik met grote spijt in het hart aankondigen dat er geen volgende collectie van Deux komt, de kledinglijn die ik samen met ZEB heb uitgebouwd. Vijf collecties lang heb ik vrouwen mogen empoweren met hun kledingstijl. Met Deux wou ik ‘business wear for women’ zakelijk en toch sexy maken. Maar met de 3 laatste collecties in volle pandemie, met iedereen die van thuis werkt en geen netwerk events meer waarvoor je een krachtige outfit nodig hebt om je meer zelfvertrouwen te geven, moeten we helaas besluiten dat het niet verstandig is om nu nog met de collectie door te gaan.”

“Ondanks de grote moed van ZEB om te blijven investeren en geloven gaat ondernemen ook over slimme keuzes maken en knopen doorhakken waar nodig”, gaat de onderneemster verder. “Komt er nog een lockdown? Kunnen we binnenkort weer fysiek naar netwerk events? Hoe zit het met lezingen en belangrijke meetings waarvoor je een power outfit nodig hebt? Zolang er geen antwoorden zijn op deze vragen is het niet verstandig nog een Deux collectie uit te brengen. Ik wil graag iedereen bij ZEB bedanken die deze geweldige samenwerking mee heeft uitgebouwd en van Deux de brand heeft gemaakt waarop ik, en hopelijk iedereen die er stuks uit draagt, trots is. Wear it with pride my lady friends, want ze is gemaakt om je te laten stralen en het vertrouwen in jezelf te geven dat je oh zo waard bent!”