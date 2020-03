Eline De Munck sluit brillenwinkel uit voorzorg: “Besmettingsgevaar bij oogmetingen is groot” Lorenzo Veppi

16 maart 2020

22u01 7 Showbizz Eline De Munck (32) heeft maandag de Antwerpse winkel van haar brillenmerk Odette Lunettes gesloten, uit voorzorg voor het Covid-19 virus. Op weekdagen is sluiting niet verplicht, “maar het besmettingsgevaar bij oogmetingen is helaas te groot.”

“Als jonge Belgische onderneming zien wij het als onze absolute prioriteit om de gezondheid van zowel ons personeel als onze klanten voorop te stellen”, kondigt Odette Lunettes aan in een persbericht. “We hebben dan ook beslist om onze winkel op de Meir per direct te sluiten.” Door het directe contact met klanten bij het uitvoeren van oogmetingen, is het besmettingsgevaar groot. “Wij willen het risico dan ook niet nemen om mensen mogelijk in gevaar te brengen. Los van de financiële impact die deze beslissing met zich meebrengt zien wij het als onze verantwoordelijkheid en sociale plicht om deze maatregelen te treffen om te voorkomen dat de schade nog groter wordt”, zegt oprichtster en zaakvoerder Eline De Munck.

Een nieuwe openingsdatum is nog niet in zicht. “Wij wachten af wat de FOD volksgezondheid hierrond zal beslissen.”