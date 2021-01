Eline De Munck reageert op kritiek na Open Vld-selfie: “Gelukkig ben ik mentaal niet op een slechte plaats”

Volgens de regels

“Toen ik vanochtend wakker werd had ik 34 gemiste oproepen”, schrijft Eline in een boodschap op Instagram. “Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde dat de selfie die ik gisteren nam hét nieuws had gehaald. De haatreacties die ik overal lees zijn pijnlijk en moeilijk te verteren. Vooral omdat alles helemaal conform de regels gebeurde. Denk je nu echt dat de staatshoofden van ons land, die dag in dag uit de coronacrisis proberen te bestrijden, zich niet aan de regels rond die crisis houden? Denk je nu echt dat wij op minder dan 2 meter van elkaar zaten? Denk je nu echt dat de premier en voorzitter een selfie zouden delen die niet volgens de regels werd gemaakt?”

Verdraagzaam

Vervolgens deelt ze een quote van viroloog Marc Van Ranst, die er ook niet echt graten in ziet. “Dit was in mijn ogen een professionele audiovisuele productie”, aldus Van Ranst. “Hierdoor gaan de curves niet meteen stijgen. We kunnen elkaar de duvel aandoen tot in het oneindige, maar dit is toch een beetje spijkers op laag water zoeken”, aldus de professor.