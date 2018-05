Eline De Munck over body shaming: "Wat bereik je ermee als je iemand anders een slecht gevoel geeft?" EDA

05 mei 2018

18u01

Bron: Joe (VTM) 6 Showbizz Ze sloeg er recent in een bril van eigen makelij op de neus van onze eerste minister te schuiven, maar ook met andere zaken loopt Eline De Munck in de kijker. Zoals met haar badpakfoto's op Instagram bijvoorbeeld. In 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe pakte ze de body shamers aan.

“Ik zag je onlangs in een lichtblauw badpak. Het was een heel onschuldige foto, maar je werd daar toch... Hoe noemen ze dat, body shaming?”, vroeg Evi Hanssen aan Eline.

“Body shaming is dat mensen commentaar geven op elkaars lichaam”, legde Eline uit. “Ik vind het spijtig dat dat gebeurt. Iedereen mag een mening hebben over mij, dat is nu eenmaal zo als je een publiek figuur bent, en dat hoeft niet altijd positief te zijn. Maar met die badpakfoto, waarop ik commentaren kreeg als ‘je bent te dik om dat te dragen’, voelde ik een missie in mij naar boven komen om dat toch ergens te counteren. Niet zozeer voor mezelf, omdat ik me niet te dik vind voor dat badpak, maar om te tonen van komaan mensen, waar zijn we mee bezig? Wat bereik je ermee als je iemand anders een slecht gevoel geeft? Dat is toch niet tof?”

Kinderwens

Evi wilde ook weten welke keuzes Eline moet maken als dertiger: “Wat en waarvoor moet je kiezen? Je wilt misschien wel kinderen, maar je wil ook wel reizen. Je wil een huis kopen, maar je wil ook wel een carrière uitbouwen”, vertelde Eline.

“De vraag of ik ooit nog kinderen wil stel ik me nu, maar ik ben er nog niet uit. Ik denk dat dat ook een vraag is die je jezelf lang moet stellen, want een kind nemen is wel een grote verantwoordelijkheid. Ik ben dertig, dus ik heb nog even de tijd”, lachte Eline. “Carrièregewijs stel ik me eigenlijk geen grote vragen. Odette Lunettes uitbouwen in het buitenland is een ambitie, maar die vraag heb ik al beantwoord. Dat is het doel, daar gaan we voor.”

Evi vroeg zich af of Eline zichzelf vergelijkt met haar leeftijdsgenoten: “Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat niet echt doe, maar ik snap wel dat dat gedaan wordt. Ik durf bijvoorbeeld een mindere foto op social media te zetten of te tonen hoe ik me voel, maar ik heb het gevoel dat dat niet geapprecieerd wordt. Mensen zeggen snel: ‘Hoe kan het dat jij denkt dat jij je minder moet voelen? Je hebt zoveel volgers en je mag naar al die feestjes’. Het is nooit goed, dus ik probeer daar neutraal in te zijn. Ik zit hier nu ook onopgemaakt, omdat ik dat ook gewoon leuk vind om te doen.”

Zo kreeg premier Michel een Odette Lunettes op zijn neus

Evi vroeg zich af hoe Eline het heeft klaargespeeld om de premier een Odette Lunettes te laten dragen: “Ik mocht spreken op de nieuwjaarsreceptie van Voka, voor ondernemers, waar ook alle ministers zijn. Jan Leyers stelde mij daar de vraag wat het doel is van Odette Lunettes voor komend jaar. Ik heb dan gewezen naar de Eerste Minister. Ja ik geef toe, ik heb gewezen, maar alleen maar om het extra duidelijk te maken”, zei Eline al lachend.

“Ik heb gezegd dat mijn doel is dat de Eerste Minister een bril van Odette Lunettes draagt. Iedereen schoot daar in de lach in die zaal. De premier kon er toen ook niet meer onder uit op dat moment. Hij kwam dus, heel ostentatief, zijn kaartje geven zodat iedereen het goed kon fotograferen. Hij zei dat hij een bril van mij ging dragen om het nieuwe jaar met meer visie te starten. Hij heeft uiteindelijk een zonnebril en een gewone bril gekozen, maar hij heeft zich wel wat op de hals gehaald nu, want alle Belgische ondernemers gaan nu iets willen van de Eerste Minister”, lachte Eline.