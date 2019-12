Eline De Munck opent pop-upkerstwinkel met brillen en kleren DBJ

01 december 2019

16u56 1 showbizz December is begonnen, dus het aftellen naar kerst kan beginnen. Eline De Munck doet alvast mee met Odette Lunettes: ze opent vanaf morgen de ‘Odette Christmas Store’ in de Odette Lunettes-pop up op de Meir in Antwerpen.

“We zitten met Odette Lunettes in dit prachtig monumentale pand - het Osterriethhuis - dat zich perfect leent voor een magisch kerstgevoel. We willen echt gaan voor een ‘high end’ christmas store, waar je allerlei leuke dingetjes kan vinden voor onder de kerstboom”, licht Eline de Munck toe. Het eerste deel van de tijdelijke winkel blijft voor de brillen van Odette Lunettes, het tweede deel wordt uitgebouwd tot de ‘Odette Christmas Store’.

Hilde De Baerdemaeker

Iedereen kan de hele maand december langskomen in de ‘Odette Christmas Store’. Daar zullen verschillende merken meedoen die elkaar gedurende de maand afwisselen. Zo zal Play Pauze, de kledingcollectie van actrice Hilde De Baerdemaeker en duurzaam designer Katrien Smets, in de derde en vierde week van december in de ‘Odette Christmas Store’ liggen. Hilde De Baerdemaker zal die twee weken zelf ook aanwezig zijn in de ‘Odette Christmas Store’.

De Odette Christmas Store - Meir 85 - is de hele maand december elke dag open van 10.00 tot 18.00.